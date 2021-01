Kriminalität in Alpen : Duo fliegt auf: Rezept so falsch wie der Führerschein

Die Polizei hat in Alpen zwei Männer festgenommen. Der eine legt in der Apotheke ein falsches Rezept vor, der andere hatte ein gefälschten Führerschein. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Alpen/Sonsbeck Eine Apothekenhelferin schöpft Verdacht: Die Polizei nimmt zwei Männer fest. Das Rezept war gefälscht wie auch der österreichische Führerschein.

Ein unechter Führerschein, ein gefälschtes Rezept für Medikamente und eine Fahrt unter Drogen- und Alkoholeinfluss – wegen einer ganzen Palette an Gesetzesverstößen haben Polizisten am Dienstag zwei Männer in Alpen vorläufig festgenommen.

Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mitgeteilt hat, wollte einer der beiden, ein 47-jähriger Mann, in der Adler-Apotheke an der Burgstraße ein gefälschtes Rezept einlösen. Doch eine Mitarbeiterin schöpfte Verdacht, ihr kam das Ganze arg merkwürdig vor. Da das Medikament nicht vorrätig war und bestellt werden musste, blieb ausreichend Zeit zu recherchieren.

Das Rezept, ausgestellt auf einem weißen Blatt Papier von einem Arzt aus Herne, war auf einen in der Apotheke bekannten Wachkoma-Patienten ausgestellt. Das Geburtsdatum war offenkundig falsch, und das Medikament würde kaum einem Wachkoma-Patienten verschrieben, hätten die Apotheker herausgefunden, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Es handele sich um Ersatzstoffe für Drogenabhängige. Das Team in der Apotheke schaltete daraufhin die Polizei ein.