Polizei sucht Zeugen Auffahrunfall – Motorrad zwingt Auto zur Vollbremsung

Das Verkehrskommissariat der Polizei sucht Zeugen, die am Freitag, 18. August, möglicherweise einen Unfall auf der Weseler Straße (B 58) in Alpen beobachtet haben. Gegen 16.20 Uhr hatte ein unbekannter Motorradfahrer einen kleinen Lkw überholt und ist dabei auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kamen ihm drei Autos entgegen, so teilte die Polizei am Dienstag mit. Um eine Kollision mit dem Motorradfahrer zu vermeiden, musste der Fahrer des ersten Wagens stark abbremsen. Wegen der unvorhersehbaren Vollbremsung fuhren die ihm folgenden Fahrzeuge jeweils aufeinander auf, so die Polizei. Die am Unfall beteiligten Autos – ein grauer Peugeot, ein grauer VW und ein weißer BMW – mussten abgeschleppt werden. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei bittet auch, den Fahrer des Lkw, sich als Zeuge zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Kamp-Lintfort unter Tel. 02842 934-0 entgegen.