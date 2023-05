Bönninghardt feiert Jubiläum Waldspielplatz lässt ein Dorf aufblühen

Der Waldspielplatz auf der Bönninghardt ist eine Institution – mit Zugkraft weit in die Region. Die jungen Leute, die damals das Rosin-Wäldchen gerodet und in mehr als 1000 Arbeitsstunden den Grundstein für dieses nachhaltige Projekt gelegt haben, freuen sich daran, dass ihre Enkelkinder zu Fans dieses herrlichen Fleckchens Niederrhein gehören. Der geistige Vater der Aktion steht an der Schwelle zum nächsten Lebensjahrzehnt: Johannes Schmitz, den alle nur „Chang“ nennen, ist mit seinen 89 Jahren fast doppelt so alt wie der Spielplatz. Der erlebt zum 50-jährigen Bestehen am Samstag, 13. Mai, ein großes Jubiläumsfest.