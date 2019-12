Schulen in Rheinberg : Neues Klettergerüst kommt gut an

Neues Klettergerüst kommt gut an

Schulen in Rheinberg

Die Schüler der Grundschule St. Peter in Rheinberg freuen sich über ihr neues Klettergerät, das die Stadt jetzt auf dem Schulhof aufgestellt hat. Foto: Stadt

Rheinberg Stadt hat 30.000 Euro für bewegte Pausen an der Grundschule St. Peter investiert.

Wer sich viel bewegt, lernt besser. Das weiß jedes Kind. Lange Zeit aber mussten die Mädchen und Jungen der Katholischen Grundschule St. Peter auf ein großes attraktives Klettergerüst verzichten. Das alte Spielgerät war in die Jahre gekommen und musste aus Sicherheitsgründen abgebaut werden. Nun ist endlich die Zeit des Wartens vorbei. Seit einiger Zeit bereits können die Grundschulkinder in den Pausen wieder ihre Geschicklichkeit und Kraft an einem neuen Klettergerüst erproben. Nun hat Bürgermeister Frank Taztel sich auf dem Schulhof sehen lassen, um sich anzuschauen, wie viel Spaß den Kindern das Klettern macht.