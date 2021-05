Schützentradition in Alpen : Bild zum ausgefallenen Schützenfest

Alpen Das Fest fällt an Pfingsten zwar wegen der Pandemie komplett aus, aber Hubert Scheeren hat die Burg Alpen fürs Plakat trotzdem gemalt.

Unges Pengste historisch - Das erste Fest nach dem Krieg : Korn in Säcken gegen Korn in Flaschen

Ahls wünschte ihm, dass seine schöpferische Kraft nicht nachlasse. Scheerens Werke sind längst zur künstlerisch in Szene gesetzten Dorfchronik geworden. So zeigt das Plakat zum letzten Schützenfest 2019 die Gaststätte Nepicks als Motiv. Die aus den Aquarellen abgeleiteten Plakate in den Schaufenstern gehören vor Pfingsten zum Ortsbild. „Ich wünsche mir, dass Du den Alpenern weiter Jahr für Jahr ein Stück ihrer Geschichte überlässt“, so Ahls.