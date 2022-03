Landschaftsschutz am Niederrhein : Auch Drüpt macht wieder mobil gegen Kiesabbau

Vor zwei Jahren war der Protest gegen Kiesabbau in Drüpt vernehmbar. Seither ist‘s eher still geworden. Nun nehmen die Kiesgegner auch hier wieder Anlauf. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen/Rheinberg Lange war‘s ruhig: Nun macht sich aber auch Drüpt wieder auf den Weg, gegen die Kiesabbaupläne des Regionalverbandes (RVR) zu protestieren und reiht sich am Sonntag ein in die Aktionen des Bündnisses Niederrheinappell.

Auch die Bürgerinitiative (BI) Drüpt-Millingen macht mobil gegen die Abgrabungspläne und beteiligt sich am Sonntag, 20. März, an der Demonstration gegen die geplanten Kiesflächen im Regionalplan des Regionalverbands Ruhr (RVR). Um 14 Uhr treffen sich die Protestler an der Ecke Rheinberger Straße/Rathausstraße/Lintforter Straße. Das hat BI-Sprecherin Denise Gregor mitgeteilt. Von dort geht es zu Fuß, mit dem Rad, Traktoren – auch die Landwirte sind eingebunden in den Protest – oder dem Auto rund um die 44 Hektar große Fläche, die bislang nur in die Reservekarte für den begehrten Rohstoff eingezeichnet war, nun aber für den Bagger freigegeben werden soll.

Die Veranstaltung ist Teil der vom Aktionsbündnis Niederrheinappell angekündigten niederrheinweiten Demonstrationen anlässlich der Klage der Bürgermeister in Alpen, Rheinberg, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn gegen das Land NRW zur Rechtmäßigkeit der Ermittlung des Kies-Bedarfs. Die Klage wird am Montag vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster verhandelt.

Auch die Rheinberger Bürgerinitiative „Kieswende jetzt!“ möchte nachdrücklich darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Verhandlung für die Menschen am Niederrhein ist. Los geht‘s um 14 Uhr am Parkplatz am Friedhof in Budberg, Rheinkamper Straße. Von dort geht‘s an den Baggerlöchern der Wolfskuhlenallee vorbei bis zum Vierbaumer Weg und Hohen Weg, wo aktuell großflächig ausgekiest wird.

Auch die Bönninghardt, obwohl raus aus der aktuellen RVR-Planung, will Flagge zeigen. Die Kiesgegner treffen sich am Sonntag um 14 Uhr zu einer Kundgebung bei Familie Rosemann, Am Flughafen 3 A unter dem Motto: „Landschaft erhalten – nicht zerstören“.

(bp)