Schwimmen in Rheinberg : Auch SPD ist unzufrieden mit Freibad-Öffnung

Das Underberfreibad in Rheinberg soll aufgrund von Personalmangel nur in den Sommerferien öffnen, und das auch nur für sechs Stunden am Tag. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die Kritik an der kurzen Öffnungszeit im Rheinberger Underberg-Bad reißt nicht ab. Auch die SPD-Fraktion hält die Erklärungen aus der Verwaltung für wenig überzeugend.

Nun hat sich auch die SPD in der Freibad-Debatte zu Wort gemeldet und die Rückkehr zu längeren Öffnungszeiten gefordert. Fraktionschef Philipp Richter schaut bei „schönen sommerlichen Temperaturen“ auf die Kommunen rund um Rheinberg, wo Freibäder seit dem 1. Mai geöffnet haben oder kurz vor der Öffnung stehen. „Nicht so in Rheinberg“, sagt Richter mit Bedauern. Hier werde die Politik im Sportausschuss vom Bürgermeister „lediglich in Kenntnis gesetzt, dass unser beliebtes Underberg-Freibad nur mit einer Miniöffnungszeit in den Sommerferien zur Verfügung steht“. Das habe in der SPD-Fraktion „Erstaunen, Verärgerung und Unverständnis ausgelöst“.