Folgen der Hochwasser-Katastrophe : Auch am Niederrhein können kleine Gewässer über die Ufer treten

Rheinberg Die Lineg stellt sich auf mehr Starkregenereignisse ein. Großzügige Auenlandschaften geben Schutz vor Hochwasser, sind aber nicht überall umsetzbar.

Nicht Elbe oder Oder haben für die fatalen Hochwasser-Katastrophen gesorgt – es waren kleinere und kleine Flüsse, die über die Ufer getreten sind und zu reißenden Strömen mit verheerender Wirkung wurden. Erft, Ahr oder Swist beispielsweise. Da stellt sich die Frage: Kann das auch am Niederrhein passieren? Haben auch Moersbach, Fossa Eugeniana, Alpsche oder Sonsbecker Ley das Potenzial, sich so aufzustauen, dass sie alles unter Wasser setzen?

Wer sich die Niers an einigen Stellen ansieht, wird sie kaum wiedererkennen. In Mönchengladbach etwa überspülte sie Felder und Wege und sah aus wie ein See. Und auch der Moersbach, der in Krefeld entspringt und bei Rheinberg in den Rhein fließt, ließ zwischenzeitlich die Muskeln spielen.