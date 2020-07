Kommunalwahl in Alpen : Junge Union für professionelle Jugendbefragung

Frederic Paul zieht’s als junger Mann in den Rat der Gemeinde Alpen. Foto: Hildegard van Hüüt

Alpen Der CDU-Nachwuchs in Alpen positioniert sich gegen eine Verkleinerung des Rates, wie von der Grünen vorgeschlagen wird. Diese sollten lieber jüngere Kandidaten aufstellen, meint die Junge Union.

Die Junge Union ergreift im Kommunalwahlkampf das Wort und reagiert auf Positionen der Grünen. Wenn die Grünen in ihrer Leistungsbilanz beklagten, dass der Rat „trotz ihres Drängens leider immer noch nicht wisse, was Kinder und Jugendliche in Alpen wünschen“, schlägt der CDU-Nachwuchs vor, die junge Generation stärker in die politische Willensbildung einzubauen, indem sie junge Kandidatinnen und Kandidaten aufstellt. „So wird die Stimme der Jugend gestärkt“, findet Lukas Spettmann, Vorsitzender der Jungen Union und Kandidat der CDU bei der Kommunalwahl im September.

Zwar rede jeder von „der Alpener Jugend“ und meine zu wissen, was diese möchte. „Wir aber meinen, dass junge Menschen selber gefragt werden müssen“, so Spettmann. Deswegen habe die Junge Union sich dafür eingesetzt, Alpen als „kinder- und jugendfreundliche Kommune“ zu qualifizieren. Experten sollten die Meinung der Jugendlichen repräsentativ erheben, so Spettmann. Nur mit professionellen Methoden könne man die Vorstellungen Jugendlicher abfragen und gezielt Projekte verfolgen, die von der Mehrheit der jungen Leute getragen würden.

Dieser Ansatz finde sich auch im Wahlprogramm der CDU für Alpen. „Wir werden uns für die Umsetzung in der nächsten Wahlperiode stark machen“, verspricht Frederik Paul, der als jüngster Kandidat den Einzug in den Rat anstrebt. Die CDU schicke bei der Kommunalwahl acht Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen, die nicht älter als 35 sind, 17 würden der U 40 angehören.