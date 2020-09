Betriebsausschuss Rheinberg : Asdonkshof: Rheinberger kriegen weiterhin Rabatt

Grünschnitt können Rheinberger am Asdonkshof abgeben. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Seit Mai 2019 nimmt der Dienstleistungsbetrieb keinen Sperrmüll und auch keinen Grünschnitt mehr an. Die Bürger können diese Abfälle seither zu Sonderkonditionen am Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof in Kamp-Lintfort loswerden. Das ist vertraglich so geregelt – auch weiterhin.

Das Angebot sei insgesamt gut angenommen worden, erfuhren jetzt die Mitglieder des Betriebsausschusses. Der reguläre Preis für eine Lieferung Sperrmüll liegt bei zwölf Euro, Rheinberger zahlen dank des Rabatts nur drei Euro. Die Differenz wird dem DLB in Rechnung gestellt. Bei Grünschnitt liegt der normale Preis bei fünf Euro, mit Rheinberg-Rabatt fallen drei Euro an. Auch in diesem Fall wird die Differenz dem Dienstleistungsbetrieb in Rechnung gestellt. So fielen für den DLB zwischen dem 1. Mai und dem 31. Dezember 2019 Kosten für Sperrmüll in Höhe von 4018 für Sperrmüll und für Grünschnitt in der Zeit von Mai 2019 bis April 2020 4761 Euro an. Allerdings sei es aufgrund der Corona-Pandemie zeitweise nicht möglich gewesen, beim AEZ anzuliefern.

Der Vertrag über die Rabattierung der Annahmegebühren ist zum 30. April ausgelaufen. Aufgrund der zahlreichen Änderungen und Anpassungen wegen der Corona-Pandemie haben sich der Kreis Wesel sowie der Asdonkshof dazu entschlossen, den Vertrag bis zum 31. Dezember dieses Jahres zu verlängern. Zum 1. Januar 2021 ändern sich die Kosten für die Annahme von Grünschnitt und Sperrmüll. Deswegen soll auch darüber nachgedacht werden, den Rabattierungsbetrag anzupassen. Wie die Kostenkalkulation künftig aussehen wird, steht noch nicht fest. Frank Rumpp vom DLB machte darauf aufmerksam, dass sich beim Sperrmüll die Corona-Folgen bemerkbar machten: „Wir fahren erheblich mehr Sondertouren zur Sperrmülabfuhr. Die Leute haben die Coronazeit dazu genutzt, ihre Keller und Dachböden zu entrümpeln.“