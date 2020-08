Kindergärten in Alpen : Arzt macht Hausbesuch für Corona-Test

Frauenarzt Norbert Mannheim testet hier Erzieherin Heike Zumkley vom Kindergarten St. Martin in Bönninghardt. Das Ergebnis kann sie spätestens am Donnerstag online abrufen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen Das Angebot des Alpener Frauenarztes Norbert Mannheim, Corona-Tests für pädagogisches Personal vor Ort anzubieten, wird gut angenommen. Bei der Premiere waren die sieben Kitas der Pfarrgemeinde St. Ulrich dran.

Das Land NRW bietet seit Anfang August Mitarbeitern in Schulen und Kitas – befristet bis zum 9. Oktober – an, sich alle zwei Wochen kostenlos auf das Covid19-Virus testen zu lassen. In der Praxis wird das Angebot des Landes jedoch eher schleppend angenommen. Terminabsprachen, weite Wege, oft verbunden mit langen Wartezeiten bedeuten Unannehmlichkeiten, kosten Zeit und Nerven. Außerdem ziehen einige Kitas im Kreis Wesel die dafür in Anspruch genommene Zeit vom Freizeitkonto der Bediensteten ab.

Am Mittwochmorgen waren ab 7.30 Uhr Erzieher der sieben Kitas der Pfarrgemeinde St. Ulrich eingeladen, sich im Pfarrheim an der Ulrichstraße auf das Virus testen zu lassen. Die dafür in Anspruch genommene Zeit wird vom Träger bezahlt. Mannheims Praxis litt übrigens nicht unter der ungewöhnlichen, patientenfreundlichen Aktion. „Wenn alles gut vorbereitet ist, läuft das wie am Schnürchen. Die Kita-Leitungen haben vorab die Versichertenkarten eingesammelt, so dass wir die Verwaltungsarbeit am Vortag erledigen konnten.“