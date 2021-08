Artlon-Streetart-Aktion in Rheinberg : Das große A und die Kraft der Farben

Rheinberg Die Streetart-Aktion „Big A“ in der Rheinberger Reichelsiedlung setzt Maßstäbe weit über die Stadtgrenzen hinaus. Internationale Künstler-Teams haben sechs große Hauswände nach Themenvorgaben gestaltet.

Die Streetart-Aktion „Big A“ (großes A) des MAP-/Artlon-Teams dürfte die größte Kunstaktion sein, die es bisher in Rheinberg gegeben hat. Zumindest von den Ausmaßen her stellt sie alles Bisherige in den Schatten. An sechs bis zu 20 Meter hohen Wänden von Hochhäusern in der Reichelsiedlung wurde die Tristesse von Eternitplatten und langweiligem Mauerwerk gegen riesige Gemälde eingetauscht. Eine Galerie dieser Art unter freiem Himmel sucht ihresgleichen. Das gibt es selbst in vielen Großstädten nicht. Beteiligte Künstler wie der in Kopenhagen lebende Spanier Malakkai, die schon in aller Herren Länder gesprüht, gepinselt und gemalt haben, sprechen von der Einzigartigkeit dieser Aktion.