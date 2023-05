Kreisjägerschaft Wesel appelliert an Bauern Die Zeit der Mahd ist für Rehkitze im hohen Gras gefährlich

Bewährt habe sich vorm Mähen das Absuchen der Wiesen mit Jagdhunden. Knistertüten, Flatterbänder oder Kofferradios, die bereits am Vorabend aufgestellt würden, seien ebenfalls effektiv und kostengünstig: Rehe würden so beunruhigt und brächten daher ihren Nachwuchs in Sicherheit.