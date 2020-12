Corona in Rheinberg : Warten auf den sanften Spucktest

Corona-Test am offenen Fenster: Idris Rahimi nimmt einen Abstrich von Yvonne Sobeck. Helmut Neuhoff und Tochter Sabine schauen zu. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Rheinberg Auch Rheinberger Apotheker Helmut Neuhoff bietet Corona-Schnelltests an. Aber er hofft, dass er noch in dieser Wochen vom Nasen- auf den schonenden Speicheltest umstellen kann.

Wem es beim Arzt zu lange dauert, der kann auch zum Apotheker gehen. Jedenfalls in Rheinberg, sofern es einem gut geht. Denn da bietet Helmut Neuhoff in seiner Versandapotheke jetzt auch Schnelltests an, um festzustellen, ob eine Covid-Infektion vorliegt. Wer kommt, weiß nach einer Viertelstunde, ob er aktuell positiv oder im besten Fall negativ ist.

„Die Nachfrage war bei uns schon vor den Feiertagen recht groß“, berichtet Helmut Neuhoff, der in der Stadt noch mit der Römer-Apotheke und mit der Apotheke 35 an der Bahnhofstraße vertreten ist. Doch da hier Publikumsverkehr herrscht, bietet er den Schnelltest von fachlicher Hand nur in der Versandapotheke an der Hubert-Underberg-Allee an. Aber nur mit Voranmeldung unter Tel. 02843 1698151. Der Nasenabstrich und seine Auswertung kosten 45 Euro.

Ins Gebäude kommt man auch hier nicht – das würde aufwendiges Desinfizieren nach sich ziehen. Entweder man fährt mit dem Auto vor, bleibt im Wagen sitzen und lässt den Apotheker mit dem Stäbchen durchs Seitenfenster an sich ran. Oder man geht zum Fenster der Apotheke und lässt sich da testen. Auf die Nachricht kann man warten, oder sie wird einem auf Wunsch telefonisch oder auf digitalem Weg zugestellt. Noch in dieser Woche, so Helmut Neuhoff, könne er seinen Kunden ein vergleichbar schonendes, dennoch zuverlässiges Testverfahren anbieten, das die Unis in Köln und Düsseldorf entwickelt hätten und auf das er durch seinen Enkel aufmerksam geworden sei, der in der Landeshauptstadt zur Schule gehe. Es handelt sich um den sogenannten Spucktest.

Der funktioniere in der Schule so, dass alle Schüler einer Klasse in ein Gefäß spucken. Gibt es einen positiven Befund, werden alle einzeln gecheckt. Ansonsten gelten alle als negativ. Diesen Speicheltest könne man bequem und einfach auch individuell ausführen. „Das in der Nase ist nicht sonderlich angenehm“, weiß der Apotheker aus eigener Erfahrung. „Das kann einem schon die Tränen in die Augen treiben.“ Daher sei er sehr bemüht, schnell an die Speicheltests zu kommen, um sie seinen Kunden anbieten zu können. Weiterer Vorteil: Dieser Antigen-Test koste vermutlich nur 25 Euro.