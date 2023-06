Bundesweiter Protesttag Am 14. Juni bleiben die Apotheken in Rheinberg und Umgebung geschlossen

„Die Apothekenteams retten jeden Tag Leben, in dem sie alternative Präparate für nicht verfügbare Arzneimittel beschaffen. Anstatt die flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln über die Apotheken vor Ort zu stabilisieren, wird sie geschwächt. Jeden Tag müssen Apotheken schließen“, sagt Overwiening weiter. So sei nach Angaben der Apothekerkammer Nordrhein „die Zahl der Apotheken in Deutschland zum Jahresende 2022 um 393 auf 18.068 Betriebsstätten gesunken. Das ist der größte jährliche Verlust an Apotheken in der Geschichte der Bundesrepublik.“