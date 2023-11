Karneval in Alpen Heier Besenbinder eröffnen die Karnevalssession

In diesem Jahr eröffnen die Heier Besenbinder die neue Karnevalssession am Freitag, 10. November, um 20:11 Uhr in der Gaststätte Thiesen. Besonders gespannt darf man natürlich auf das neue Sessionsmotto sein, was an diesem Abend der Bönninghardter Karnevalsgemeinde vorgestellt wird. Mindestens genauso spannend wird sein, welche neuen Elferratsminister ab der neuen Session dabei sind. Denn in der vergangenen Session haben sich mit Sitzungspräsident Leo Sonneveld und Hoppeditz Peter Nienhaus gleich zwei namhafte Positionen aus dem Elferrat verabschiedet. Eins kann man vorwegnehmen: Der Elferrat um Präsident Timo Rayermann ist bei der Neubesetzung fündig geworden.