Wiederholter Diebstahl von Ortseingangstafeln in Rheinberg : Schilderklau ist „kein Kavaliersdelikt“

Am Ortseingang von Budberg wurde ein Schild gestohlen. Foto: Nicole Maibusch

Rheinberg Grünen-Politikerin Ulla Hausmann-Radau beklagt wiederholten Diebstahl von Ortseingangstafeln in Rheinberg. Das gehe zu Kosten des Steuerzahlers und greife in den Straßenverkehr ein.

Von Nicole Maibusch

Brasilien ist gefragt, ebenso Kalifornien. Beides Orte an der Ostsee. Und natürlich Wacken als Festivalstadt. Oder Achim vielleicht – bei Herren dieses Namens. In solchen Orten ist es vermutlich keine Seltenheit, dass die Ortseingangsschilder abgeschraubt und als „Andenken“ mitgenommen werden. Aber Budberg? „Hier haben Schrauber zum wiederholten Mal die gelben Ortstafeln demontiert“, berichtet Ulla Hausmann-Radau verärgert. Bereits vor der Bundestagswahl sei das Schild in Höhe der ehemaligen Gaststätte Steinhoff verschwunden. Seit zwei Wochen fehle auch die Beschilderung, die auf halber Strecke von Budberg Richtung Eversael gestanden hat. Die sei gleich mitsamt Halterung und Fundament herausgerissen und gekippt worden, um das Schild zu entfernen.

Mittlerweile seien die beiden gelben Tafeln ersetzt worden, signalisiert der Technische Beigeordnete der Stadt, Dieter Paus. Wahrscheinlich lagerten die Ortshinweise Budberg nun als „Trophäe“ in irgendeinem Partykeller. Anders kann sich die Grünen-Politikerin den Schilder-Klau jedenfalls nicht erklären. Und wer bezahlt‘s? „Die Allgemeinheit über die Steuern – das ist doch unfair“, empört sich die Rheinbergerin.

Mit rund 300 Euro schlage ein solches Ortseingangsschild zu Buche, informiert Paus. Hinzu kämen weitere Kosten für die Beseitigung von etwaigen Schäden an der Halterung und für die Montage. Zudem regelt die Ortseingangstafel als Verkehrsschild auch die Geschwindigkeit. Gegebenenfalls müsse also im Falle eines Diebstahls vorübergehend ein entsprechendes Tempo-Schild installiert werden, so Paus.

Da die Ortstafeln nicht beim DLB auf Lager liegen, muss jedes einzelne Exemplar als Sonderanfertigung nachbestellt werden. Lieferzeit: rund acht bis zehn Wochen. Neben der Sonderanfertigung sorge möglicherweise Materialknappheit aktuell für Verzögerungen bei der Auslieferung, vermutet Paus. „Ein Schild, das wir Anfang September bestellt haben, ist immer noch nicht eingetroffen.“

„Auch am Rüttgerssteg in Orsoy ist schon zum zweiten Mal ein Ortshinweisschild entwendet worden“, berichtet Hausmann-Radau. Für sie ist der Schilderklau mitnichten ein Kavaliersdelikt. So sieht das auch Dieter Paus von der Verwaltung. Als Diebstahl und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr werde dies konsequent zur Anzeige gebracht.

(nmb)