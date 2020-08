Lärmbelästigung in Alpen : Nachts brennt Licht im „kleinen Wohnzimmer“ von Alpen

Alpen Nachbarn des neu gestalteten Platzes gegenüber des Rathauses beklagen sich über die nächtliche Beleuchtung und über Lärmbelästigung durch den Brunnen.

Es brennt Licht im „kleinen Wohnzimmer“. Das ist an und für sich nichts Ungewöhnliches. Wohl aber, wenn’s in der hellen Jahreszeit leuchtet. Und das die ganze Nacht hindurch. Der Schaden fürs Klima dürfte zwar überschaubar sein. Denn die Lampen gegenüber des Rathauses sind nicht nur schick designt, sondern auch aus der neuesten Generation energiesparender Lichttechnik. Aber da im Dunkeln keiner den Schalter ausknipst, wie der Niederrheiner so gern zu sagen pflegt, finden die Nachbarn nur schwer in den Schlaf.