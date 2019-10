Konflikt nach Sanierung : Der Anlieger-Ärger am Annaberg hält an

Nach der Sanierung sind jetzt die Gebührenbescheide raus. Die Anwohner wollen sich rechtlich wehren und formieren sich. Doch die Zeit drängt.

Die Zeit drängt. Die Gebührenbescheide sind Ende September raus. Die Widerspruchsfrist endet am 19. Oktober, so Peter Obel und Werner Seyfried, die den Bürgerprotest an der Schützenstraße und ihren Ästen anführen. Sie haben Kontakt zu einem Verwaltungsjuristen aufgenommen, der bereit wäre, das Widerspruchsverfahren für die Anlieger zu führen. Ziel, so Seyfried, sei „ein Musterverfahren im Auftrag der Grundstückseigentümer“, die zwischen 500 und 2000 Euro an die Stadt zahlen sollen. Die Anwaltskosten lägen bei einem Streitwert von rund 50.000 Euro bei knapp 5000 Euro. Dieser Betrag würde entsprechend der Höhe des jeweiligen Beitragsbescheids unter allen aufgeteilt, die sich der Klage anschließen möchten. „Je mehr mitmachen, desto geringer die Last und das Risiko für den einzelnen“, so Seyfried. „Leider haben wir keinen Überblick darüber, wer einen Gebührenbescheid bekommen hat.“ Daher appellieren die Vorkämpfer an alle auf dem Annaberg, die den eingeschlagenen Rechtsweg mitgehen möchten, sich möglichst schnell zu melden, mit Namen, Eingangsdatum des Bescheides und Angabe über die Höhe des geforderten Beitrages.