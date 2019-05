Müllentsorgung : Für Grünschnitt gibt es Rabatt beim Asdonkshof

Rheinberg Von sofort an kann man keinen Grünschnitt und Sperrmüll beim DLB anliefern. Für Rheinberger gelten dafür im AEZ vergünstigte Tarife.

Der Dienstleistungsbetrieb bietet aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten bei der Anlieferung von Grünschnitt und Sperrmüll an Samstagen ab sofort einen geänderten Service an: Rheinberger Grünschnitt und Sperrmüll kann beim Abfallentsorgungszentrum (AEZ) Asdonkshof, Graftstraße 25, in Kamp-Lintfort zu rabattierten Preisen entsorgt werden. Bisher wurden für eine Kofferraumladung mit Grünschnitt fünf Euro und für Sperrmüll zwölf Euro fällig. Nun gilt für Rheinberger eine Nachlass von jeweils drei Euro. Der Rabatt wird für Grünschnitt einmal pro Woche und für Sperrmüll einmal pro Monat gewährt. Den Gutschein gibt es online unter www.rheinberg.de, Rat und Verwaltung – Dienstleistungsbetrieb (ausgefüllt ausdrucken) oder bei der Abfallberatung im Stadthaus unter Tel. 02843 171-124 bzw. -149. Ausweisdokument zur Anlieferung mitbringen.