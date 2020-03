ALPEN : Unbescheidenes Plädoyer für mehr Aufmerksamkeit

ALPEN Die Kabarettistin Anka Zink begeistert ihr Publikum im rappelvollen Ratssaal in Alpen. Ihr Therapievorschlag: Loben hilft.

Volles Haus – Anka Zink fasziniert ihr Publikum in Ratssaal, sorgt für Begeisterung. Sie redet ohne Filter, verzichtet auf Klamauk, liefert mit ihrem neuen Programm „Das Ende der Bescheidenheit“ Comedy mit Arroganz. Sie geht auf den informationsüberfluteten Jahrmarkt der Eitelkeiten im 21. Jahrhundert.

Eine These: Wo Aufmerksamkeit fehlt, braucht es energieverschwendende Aktivitäten, um durch andere Bestätigung zu bekommen. Eine Verhaltensweise, die alles abverlangt. Angeben ist immer komplizierter geworden. Das gelingt auch nicht mit dem SUV, dem superunhandlichen Vehikel, das in der Garage sein Klagelied anstimmt, weil er nicht auf die Straße kommt. Früher galt in ihrer Familie dieses Kürzel für „sehr unförmige Verwandte“.