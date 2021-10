Kabarett in Rheinberg : Ein Loblied aufs Protzen – großartig

Rheinberg Das Ende der Bescheidenheit: Kabarettistin Anja Zink begeistert ihr Publikum „arroganter Comedy“ im To Hoop in Rheinberg-Alpsray.

Anka Zink hat nicht zu viel versprochen. „Sie werden am Ende sagen: Gut, dass ich heute da war.“ Genau so war’s am Samstagabend im To Hoop bei ihrem „Halleluja auf das Protzen für alle, die noch immer klotzen“. Die 64-jährige „Erfinderin von Comedy mit Arroganz“ schaffte es, dem Publikum ihre Sicht auf die Dinge fröhlich zu erklären. Immer wieder zustimmendes Kopfnicken der etwa 65 Frauen und Männer im Saal hinterm Schankraum, die sich vom Alter her etwa in der Klasse der Kabarettistin bewegt haben dürften.