Kommunalwahl in Rheinberg : Die Wahl hat vieles auf den Kopf gestellt

Rheinberg Analyse Die Kräfte im Rheinberger Rat verschieben sich. Künftig sind sieben Parteien vertreten. Die etablierten Kräfte erwarten mit Spannung, wie die Satirepartei „Die Partei“ und vor allem die rechtspopulistische AfD auftreten werden.

Der 13. September 2020 ist vorbei und in Rheinberg ist vieles auf den Kopf gestellt. Bürgermeister Frank Tatzel muss erkennen, dass er nicht so fest im Sattel seines Amtes sitzt, wie er glaubte. Dietmar Heyde von den Grünen rückt ihm gefährlich nah auf den Pelz und zwingt ihn in die Stichwahl. So als wolle er sagen: Es wird Zeit, dass in Rheinberg etwas passiert und das laue Lüftchen der vergangenen fünf Jahre durch einen kräftigen Sturm abgelöst wird.