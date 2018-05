Alpen : An Himmelfahrt ist Flugshow Am Hanning

Alpen Der Menzelener-Modell-Club lädt am Himmelfahrtstag morgen zum Tag der offenen Tür ein. Zuschauer können auf dem Modellflugplatz Am Hanning dann unter anderem eine Flugshow mit zahlreichen Vorführungen erleben. Von 10 bis 19 Uhr sieht man Modelle aller Flugzeugsparten in Aktion: Sportflugzeuge, Doppeldecker oder Hubschrauber sowie Segelflugzeuge mit riesigen Spannweiten führen spektakuläre Flüge vor. Auch Speed-Modelle und Jets mit Turbinenantrieb werden vertreten sein. Besonders stolz sind die Veranstalter diesmal auf ihre "Modellbaubörse". Alle Arten von Modellfliegern werden von regionalen sowie überregionalen Händlern angeboten - also auch für Einsteiger eine echte Chance, Raritäten zum Schnäppchenpreis zu ergattern.

Fürs leibliche Wohl der Besucher ist ebenfalls gesorgt mit Kaffee und r Kuchen. Ein großer Grill liefert heiße Kost, ein Getränkewagen sorgt für kühle Erfrischungen. Kinder können im platzeigenen Sandkasten spielen und sich austoben. Der Eintritt ist gratis. Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Ein Erlebnis für die ganze Familie also, bei dem jeder auf seine Kosten kommt.

Im vorigen Jahr hatte es nach der Flugshow Diskussionen gegeben, weil einige den Abflug des Storches aus Menzelen mit der Flugshow in Verbindung gebracht hatten. Das Storchenest an der Alten Schmiede ist aktuell von einer Nilgans belegt. www.mmc-menzelen.de

(hm)