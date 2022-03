Unfallhäufung in Alpen : Zusammenstoß am Crash-Knoten

Alpen Die Debatte um die Sicherung der unfallträchtigen Kreuzung in Veen nimmt nach dem schweren Unfall am Dienstag wieder auf. Reichen die baulichen Veränderungen?

Am Mittwoch gegen 16.45 Uhr stieß ein 57-jähriger Xantener mit seinem Auto mit dem Fahrzeug einer 51-jährigen Alpenerin zusammen. Beide wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen auf Anfrage mit.

Für Anwohner Wolfgang Stoppa ist der Unfall erneuter Beleg, dass die Markierungen, die der Kreis Wesel nach zwei schweren Unfällen im vorigen Jahr hier hat auftragen lassen, nicht die erhoffte Wirkung zeigen. Der Sprecher der CDU-Mittelstandsvereinigung (MIT) Alpen will seinen Parteifreund, Landrat Ingo Brohl, den er im Wahlkampf an die Kreuzung geführt habe, „in die Pflicht nehmen“. Er erinnert ihn an sein Schreiben, in dem er den Bau einer Ampel ankündigt, wenn sich bisherige Maßnahmen als untauglich erweisen. Stoppa wohnt seit gut 20 Jahren an der Kreuzung und hat seither 53 Unfälle gezählt. „Monatlich kommen weitere dazu.“