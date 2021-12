Weihnachtsgeschäft im Logistikzentrum : Amazon stellt 300 Saisonkräfte in Rheinberg ein

Rheinberg Im Amazon-Logistikzentrum in Rheinberg arbeiten derzeit nach Angaben des Unternehmens 1900 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Stammbelegschaft. Während des Weihnachtsgeschäfts 2021 kommen 300 Saisonkräfte hinzu. Sie unterstützen beim Kommissionieren, Verpacken und Versenden von Bestellungen.

Im Amazon-Logistikzentrum in Rheinberg arbeiten derzeit nach Angaben des Unternehmens 1900 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Stammbelegschaft. Während des Weihnachtsgeschäfts 2021 kommen 300 Saisonkräfte hinzu. Sie unterstützen beim Kommissionieren, Verpacken und Versenden von Bestellungen. Katrin Schmitter, neue Standortleiterin in Rheinberg: „Um Kundenwünsche zu erfüllen, verstärken unser Team in Rheinberg jedes Jahr saisonale Mitarbeiter. Viele unterstützen Amazon Jahr für Jahr während der Weihnachtszeit – wiederum andere kommen neu dazu.“