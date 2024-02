Rathaussturm in Rheinberg 200 Möhnen lassen sich vom Regen nicht aufhalten

Was kümmert uns der Regen? So lautete wohl die Devise der Soko Altweiber. Rund 200 Möhnen versammelten sich am Donnerstag zunächst im katholischen Pfarrheim St. Peter, wo sie sich schön eingroovten. Angeleitet vom Polizeibeamten Johannes Hasselberg und begleitet von einem rot gewandeten Musikzug zogen sie dann zunächst zur Sparkasse und dann weiter zum Stadthaus. Dort übernahmen die Möhnen das Kommando. Zunächst hatte Bürgermeister Didi Heyde noch den Schlüssel. Aber die Möhnen bliesen bald zur Attacke. Der Rathaus-Chef und ebenso Beigeordnete und Kämmerin Iris „Itzgenhorst“ Itgenshorst) waren als Pantomime verkleidet – kann ja sein, dass Schweigen die Kommunikation verbessert, aber die Soko Altweiber konnte das nicht beeindrucken. Sie riefen: Her mit dem Schlüssel! Und am Ende kriegten sie ihn natürlich auch. War doch klar!