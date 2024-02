Altweiber 2024 Möhnen stürmten das Alpener Rathaus

Dann fand Ahls aber, dass es an der Zeit war, bei dem schlechten Wetter schnell alle gemeinsam ins Rathaus zu gehen. Das ließen sich die Möhnen nicht zweimal sagen. Sie drängten dicht an dicht durch die Tür. Im Eingang standen die Männer des Elferrats Spalier und grüßten die Möhnen mit kräftigen Helau-Rufen. Doch die Frauen hatten nur ein Ziel: Schnell in den Rathaussaal zu gelangen. Der platzte nach nur wenigen Minuten aus allen Nähten. Es wurde getrunken, gesungen, getanzt.