Ludger Staymann (CDU) will Bürgermeister werden Ein Marathonmann fürs Alpener Rathaus

Ludger Staymann ist nicht ganz pünktlich. Dafür entschuldigt er sich, auch wenn’s kaum der Rede wert ist. Er ist nach der Arbeit in Köln in den Zug gestiegen. Zielbahnhof nach Alpen. „Der Niederrheiner“ hatte Verspätung. Das wird ihn kaum verwundert haben. Er fährt die Strecke regelmäßig. Und Zugfahren berührt schließlich – wenn auch indirekt – seine Zuständigkeit. Der 37-Jährige ist bei der Bahn AG Chef aller Lokführer und Zugbegleiter im Rheinland und verantwortet einen Betriebsbereich mit 1100 Beschäftigten. Allerdings: Er hat neue berufliche Pläne. Ludger Staymann, der mit seiner Frau und den beiden Kindern in Menzelen lebt, möchte Bürgermeister von Alpen werden. Damit er dafür im Herbst 2025 nicht zu spät kommt, hat ihn die CDU schon jetzt als ihren Wunschkandidaten auf die politische Schiene gesetzt. Nachdem er eingewilligt hat, versteht sich.