Mobilität in Alpen : Sitzversuche auf der Mitfahrerbank bringen Erkenntnisgewinn

Menzelen/Alpen Vor fünf Jahren wurden in Alpen und Menzelen nach dem Tramper-Prinzip Mitfahrerbänke aufgestellt. Nun gibt‘s eine politische Debatte darüber, wie gut die Mobilitätsmöbel genutzt werden.

Die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters. Wenn die dann noch aus völlig verschiedenen parteipolitischen Lagern kommen, wird ein und derselbe Fakt völlig gegensätzlich beschrieben. Objekt der Betrachtung waren die beiden Mitfahrerbänke, die seit exakt fünf Jahren an der Schulstraße in Menzelen und an der Ulrichstraße in Alpen stehen und nun zu einem recht anregenden Disput im Alpener Rat geführt haben. Weil nie einer draufsitzt, wie Ulla Arens von den Grünen festgestellt hat. Daher forderte sie die Verwaltung dazu auf, das klimafreundliche Möbel zur Steigerung der Mobilität zwischen den beiden Ortsteilen wieder etwas bekannter zu machen.