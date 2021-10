Närrische Jugend : Alpen sucht einen Prinzen für den Tulpensonntagszug

Alpen Weil das Schützenfest an Pfingsten wegen Corona ausgefallen ist und der Kinderkönig automatisch Kinderprinz im Karneval wird, ist nun eine Stelle frei. Auf die können sich Jungs bewerben.

Nach der langen Corona-Durststrecke hat der Verein zur Förderung des Alpener Kinderkarnevals (AKK) die Planungen für den 41. Kinderkarnevalszug in Alpen aufgenommen und ist zum jetzigen Zeitpunkt guter Dinge, diesen am Tulpensonntag tatsächlich auch in Bewegung setzen zu können. Es wurden bereits alle Teilnehmer aus dem Jahr 2020 kontaktiert, als der Zug der närrischen Kinder zum letzten Mal durch den Ort gezogen ist, um sie einzuladen, wieder aktiv am Kinderkarnevalszug teilzunehmen. „Die Resonanz ist hier durchweg positiv“, berichtet Sven Thiesis vom AKK-Vorstand.