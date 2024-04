Acht Schützenvereine an der Vogelstange 40 Könige wollen Jubiläumskaiser von Alpen werden

Am Anfang war eine gehörige Portion Skepsis. Doch die ist längst verflogen. Der Nervenkitzel steigt. Am Samstag, 11. Mai, soll etwas bislang Einmaliges in der so langen Geschichte Alpens geschehen. Der kleine Ort am Niederrhein feiert gerade sein 950-jähriges Bestehen. In den Abendstunden soll auf der Festwiese gegenüber der Motte, wo einst die Herren von Alpen thronten, ein Kaiser gekrönt werden als gemeinsamer Repräsentant aller acht Schützenvereine der heutigen Gemeinde.