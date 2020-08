Ordenschwester in Alpen : Trauer um Schwester Crescenza

Alpen Die Franziskanerin war mehr als 23 Jahre als Gemeindeschwester im Marienstift in Alpen tätig. Ihren Lebensabend verbrachte sie seit 15 Jahren im Franziskus-Haus in Nordwalde.

ALPEN (bp) Die Kirchengemeinde St. Ulrich trauert um Schwester M. Crescenza, die am Montag im St.-Franziskus-Haus in Nordwalde im Alter von 87 Jahren verstorben ist. Schwester Crescenza war über 23 Jahre als Gemeindeschwester in der Sozialstation des Marienstifts tätig. Viele Alpener fühlten sich bis zuletzt mit ihr verbunden.

Mit 22 Jahren ist Josefine Deuker, so ihr bürgerlicher Name, in die Gemeinschaft der Krankenschwestern vom Regulierten Dritten Orden des hl. Franziskus eingetreten. Nach iher Ausbildung zur Kranken- und Gemeindekrankenschwester war sie an verschiedenen Hospitälern, ehe sie 1982 zum Marienstift nach Alpen kam. Die Menschen hier haben sie als hilfsbereite, bescheidene Ordensfrau in Erinnerung, die Patienten, Angehörigen und Mitarbeitenden verständnisvoll begegnete. Ihre Kraft schöpfte sie aus dem Gebet und der Lektüre der Bibel.