Kommunalpolitik in Alpen : Auch die Grünen denken ans Bürgermeisteramt

Kommunalpolitik in Alpen

Als Schülerlotsen machen’s der Grüne Peter Nienhaus (rechs) und Jörg Banemann (SPD) gemeinsam. In der Bürgermeisterfrage marschieren beide getrennt. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen Es deutet sich an, dass alle vier Parteien im Alpener Rat einen eigenen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken. Das macht eine Stechen wahrscheinlicher.

Die Grünen laden zur außerordentlichen Ortsmitgliederversammlung, um ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September zu nominieren. Los geht’s am Freitag, 29. Mai, um 19 Uhr im Ratssaal. Parteichef Peter Nienhaus scheint mit einem langen Abend zu rechnen. Die Einladung reicht bis Samstag. Zunächst steht die Wahl für einen Mann oder eine Frau an, die oder den die Grünen als BürgermeisterkandidatIn ins Rennen schicken wollen. Es gilt inzwischen als sicher, dass der Vorstand einen Personalvorschlag im Köcher hat.