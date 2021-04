Windkraft in Alpen : Grüne wollen Bürger finanziell beteiligen

Windkraft in Alpen

Die Grünen in Alpen verweisen auf die guten Erfahrungen mit Bürgerwindparks wie in Rheinberg. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Alpen Die Grünen versprechen sich durch die finanzielle Beteiligung von Bürgern an Windparks eine höhere Akzeptanz. Außerdem machen sie sich für eine Modernisierung der Alt-Anlagen in Drüpt und Veen stark.

Das Thema Windkraft rückt mit der geplanten Ausweisung von Konzentrationszonen ins Zentrum der politischen Arbeit im Rathaus. Nachdem sich eine Initiative gegen einen Windpark ins Menzelen formiert, setzen die Grünen das Thema auf die Tagesordnung des Rates am Dienstag, 27. April, 18 Uhr (Sekundarschule), und machen den Vorschlag, mit Investoren und Fachleuten im Klima- und Energiebeirat eine finanzielle Beteiligung der Bürgerschaft an den beantragten Anlagen vorzubereiten und Konzepte hierfür zu organisieren.

Konzentrationszonen zur Aufstellung von Windmühlen, so Grünen-Sprecher Peter Nienhaus, sollten offen mit der Bevölkerung diskutiert und diese beteiligt werden. Es gehe neben der Information auch um finanzielle Beteiligung. Beispiele in Rheinberg und Issum-Sevelen zeigten, dass Windräder dort „eine hohe Akzeptanz genießen“.

Die Grünen fordern die Verwaltung auf, „schnellstmöglich Informationsveranstaltungen zu organisieren“. Außerdem sollte die Verwaltung Konzepte zur finanziellen Bürgerbeteiligung vorbereiten. Die von Bürgermeister Thomas Ahls angedeutete Einbindung in die Solargenossenschaft Alpen-Sonne solle konkretisiert werden. Es sei an der Zeit, auch den Klima- und Energiebeirat „mit ins Boot zu nehmen“. Ein Informationsaustausch mit den Nachbargenossenschaften wäre sinnvoll, so Nienhaus. Für mögliche Kontakte stehe er „selbstverständlich gern zur Verfügung“.