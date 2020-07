Alpens Grüne besuchen Nabu-Exkursion : Kleine Naturforscher entdecken die Tierwelt in Veen

Nabu-Kreisvorsitzender Peter Malzbender zeigt Kindern beim Naturerlebnisseminar Falter und Käfer, die rund ums Krähendorf leben. Foto: Grüne

Alpen Der Naturschutzbund (Nabu) organisierte für Kinder in Veen ein Erlebnisseminar. Alpens Grüne kamen zu Besuch, lobten die Arbeit vor Ort und spendeten 500 Euro für neue Exkursionen.

Wie in jedem Jahr organisiert der Naturschutzbund (Nabu) im Rahmen der Ferienspiele in Veen ein Naturerlebnisseminar für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. In diesem Jahr war die Woche in freier Natur, die am Freitag zu Ende gegangen ist, mit 13 kleinen Forschern komplett ausgebucht. Das Interesse war noch weit größer, wie Biologe Dieter Schneider berichtete: „Es standen noch etliche Kinder auf der Warteliste.“

Aufgrund der Corona-Krise trafen sich die Naturkundler morgens im Garten von Schneider in Veen An der Schöttroy und nicht wie in den Vorjahren an der Grundschule in Veen. Die Kinder waren mit Lupe, Fotoapparat und Fernglas bestückt und machten sich voller Neugier und Elan auf die Suche nach Faltern, Bienen, Käfern und was da sonst noch so kreucht und fleucht in und um das Krähendorf. Ihr fachkundiger Begleiter Dieter Schneider erklärte den wissbegierigen Nabu-Kindern Tiere und Pflanzen, die sie aufgespürt hatten, analysierte mit ihnen die Funde und erklärte wichtige Zusammenhänge. Es waren spannende Tage.

Die Erlebnisseminare, die der Nabu im Kreis Wesel organisiert, finden außer in Veen auch in Dinslaken, Neukirchen-Vluyn und Xanten statt. Peter Malzbender, Vorsitzender des Nabu-Kreisverbandes, wies bei seinem Besuch in Veen darauf hin, wie groß die Bereitschaft der Kinder sei, etwas in und von der Natur zu lernen. Dies würden Nabu-Mitarbeiter bei ihren Erlebniswochen in den Ferien immer wieder feststellen. „Das zeigt uns, wie wichtig es ist, Kinder möglichst bereits im Grundschulalter mit der Natur in Verbindung zu bringen und sie dafür zu sensibilisieren“, erklärte Malzbender.