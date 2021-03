Nahverkehr in Alpen : FDP-Kritik an den Grünen in der Bürgerbus-Debatte

FDP-Kritik an den Grünen in der Bürgerbus-Debatte

Alpen Thomas Hommen, Alpens Chef-Liberaler und Bürgerbusfahrer, kontert die Kritik der Kreis-Grünen am ehrenamtlichen Nahverkehrsangebot.

Nun hat auch Thomas Hommen, Bürgerbusfahrer und Partei- und Fraktionschef der FDP in Alpen, die kritische Stellungsnahme der Kreistags-Grünen zu Plänen von Landrat Ingo Brohl (CDU), die Bürgerbusse in Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten zu stärken, bewertet. Grundsätzlich, so Hommen, trage jede Form des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zur klimagerechten Verkehrswende bei. Bürgerbusse im Speziellen seien weniger ein Angebot an Pendler, sondern adressierten Menschen, „die ohne eigenes Auto zum Arzt, Einkauf oder für sonstige Erledigungen mobil bleiben“ müssten.