Alpens CDU-Fraktionschef verabschiedet sich : Der Kapitän geht von Bord

CDU-Fraktionschef Günter Helbig nimmt heute an seiner letzten Ratssitzung in Alpen teil. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen Nach einem Vierteljahrhundert im Alpener Rat verabschiedet sich der CDU-Fraktionschef Günter Helbig aus der Kommunalpolitik. Heute nimmt er an seiner letzten Sitzung teil. Für den Kreistag bewirbt er sich aber nochmals.

Am Dienstag tagt der alte Rat in Alpen ein letztes Mal. Dann führt einer noch mal für seine Fraktion das Wort, ehe er endgültig adieu sagt: Für Günter Helbig – „Günter ohne H, dafür hatten meine Eltern kein Geld“ – ist am Ende der Sitzung Schluss. Nach einem Vierteljahrhundert im Rat verabschiedet sich der Fraktionschef der CDU in den politischen Ruhestand. Nicht ganz: Für den Kreistag bewirbt sich der noch 68-Jährige am Wahlsonntag für weitere fünf Jahre.

Loslassen, wenn’s am schönsten ist, das falle ihm nicht schwer, sagt er. Das hat er bewiesen, als er vor geraumer Zeit als „Bodo Ballermann“ aus der Narrenbütt gestiegen ist. Hier hat er großartige Erfolge gefeiert, hat voll besetzte Säle in Ekstase versetzt. Mit Worten spielen und Wirkung erzielen, das hat ihm gefallen. In der Bütt hat er gelernt, das Wort zu führen und es so einzusetzen, das es nicht verpufft. Das hat ihm in der Politik sicher geholfen. Dabei war er, bis auf wenige Ausnahmen vielleicht, ein Gentleman mit Humor, dem das Florett mehr liegt als der Säbel.

Info Sechs Ratsmitglieder verabschieden sich Abschied Insgesamt sechs Ratsmitglieder nehmen am Dienstag, 8. September, an ihrer letzten Sitzung teil. Dazu zählen: Aus der CDU Irmgard Brenscheidt, Günter Helbig, Herbert Oymann und Theo Schmitz Aus der SPD Viktor Illenseer und Karl-Heinz Bettray

Günter Helbig ist eher zufällig zur Politik gekommen, besser wäre zu sagen: geschwommen. Der kaufmännische Angestellte auf der Zeche in Kamp-Lintfort ist in Repelen aufgewachsen. Dort lebte er auch später mit seiner Frau Mona – „wie Lisa“ –, ehe beide Mitte der 80er Jahre dem Lockruf „Wohnen am Wald“ folgten, in der Straße Die Schaag mit herrlichem Ausblick in die Natur ein Häuschen bauten und sich dort mit ihren beiden Kindern niederließen. Dann kam eines Tages seine Tochter heim und berichtete, dass „die das Hallenbad schließen wollen“. Helbig, Rettungsschimmer und Kampfrichter am Beckenrad, ging mit der ganzen Familie auf die Straße.

Das Ende ist bekannt. Der junge Mann wurde einer von drei Gründungsvätern des Schwimmvereins Alpen, der der finanziell in Turbulenzen geratenen Gemeinde die Last des kostspieligen Bades abnahm und es so aus höchster Not retteten. Dabei sind Verantwortliche im Rathaus offenbar auf den Rettungsschwimmer aufmerksam geworden.

Im Jahr vor der Kommunalwahl 1994 saßen Bürgermeister Heinz Koopmann und CDU-Fraktionschefin Irmgard Gräven bei den Helbigs im Wohnzimmer und überzeugten den Herrn des Hauses, für die CDU in den Ring zu steigen. Eine gute Wahl. Günter Helbig holte den traditionell „roten Bezirk“ für die Schwatten und gab ihn bis heute nicht mehr her. Wie groß sein Vorsprung damals war, hat er vergessen.

Nicht aber, dass ihm fünf Jahre später, als er an die Fraktionsspitze der CDU rückte, neben seinen Vertretern Hermann Terboven und Charly Schweden sein Nachbar Viktor Illenseer als Chef der SPD-Fraktion maßgeblich geholfen hat, in seine Führungsrolle zu finden. Sein Gegenspieler bei den Genossen sei ein höchst verlässlicher Partner gewesen. „Sein Wort galt.“ Dafür ist Helbig ihm bis heute dankbar. Denn es gab Skeptiker, die ihm die Führung in der CDU, die damals nur eine knappen Vorsprung hatte, nicht unbedingt zugetraut hatten. Dabei erinnert sich Günter Helbig an seine wohl schwierigste Entscheidung in all den 25 Jahren. Er war federführend daran beteiligt, 60 Anträgen auf die Errichtung von Windmühlen eine Absage zu erteilen.

Nicht weil er gegen Windkraft war. Er wollte keinen „Wildwuchs“. Im Rathaus hatte man es versäumt, Konzentrationszonen auszuweisen, um den Bau von Windriesen zu steuern. Doch es gab eine Lücke im Planungsrecht. Die Abwehrschlacht hatte Erfolg. „Der Druck war immens“, erinnert sich Helbig an die Zeit „als Auskiesung noch kein Buh-Wort war“. Die wirtschaftlichen Interessen waren gewaltig. „Alpen erlebte einen Goldrausch.“ Das Telefon zu Hause habe nicht still gestanden.

Interfraktionelle Entspannung fand der CDU-Mann Helbig, einstiger Marinesoldat, wenn er an Bord der „Wappen von Alpen“ auf dem Ijsselmeer schipperte – einträchtig mit Parteifreunden wie mit dem politischen Gegner Jörg Banemann, Gegenspieler in Reihen der SPD.