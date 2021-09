Alpen-Veen : Auch Alpens Bürgermeister ist für einen Kreisel

Anerkannter Unfallschwerpunkt: Ein Kreisel könnte helfen, meint auch Alpens Bürgermeister. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Alpen-Veen An der Kreuzung Winnenthaler Straße/Dickstraße in Veen kracht es oft. Regelmäßig landen Autos im Vorgarten des Hauses an der Ecke. Mit Alpens Bürgermeister Thomas Ahls bekennt sich erstmals jemand offiziell für den Bau eines Kreisverkehrs.

Es sagte es eher beifällig, aber vernehmbar: Bürgermeister Thomas Ahls ist durchaus für einen Kreisverkehr, um die unfallträchtige Kreuzung Winnenthaler Straße/Dickstraße/Unterheide nachhaltig zu entschärfen. Die von Bürgern immer wieder ins Gespräch gebrachte Lösung des Problems an der Stelle hatte die Unfallkommission im Sommer noch abgelehnt. Vermutlich aufgrund der Kosten, für die der Kreis Wesel wohl zu großen Teilen aufkommen müsste. Ahls ist der erste offizielle Vertreter, der sich für einen Kreisel positioniert. Alpen ist nur Baulastträger für den nördlichen Ast der Winnenthaler Straße jenseits der Dickstraße. Der Bürgermeister konnte sich in der Unfallkommission nicht durchsetzen. Die beließ es bei einem weniger aufwendigen Maßnahmenbündel. Dennoch hat’s wieder gekracht.

(bp)