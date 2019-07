Die Polizei warnt : Alpenerin (71) wird Opfer von Telefonbetrüger

Alpen Eine 71-jährige Frau aus Alpen ist am Donnerstag auf einen Telefontrickbetrüger hereingefallen.

Wie die Polizei am Freitag mitgeteilt hat, rief gegen 10 Uhr ein Mann bei ihr an und stellte sich als Mitarbeiter einer Softwarefirma vor. Er habe ein Problem mit ihrem Computer festgestellt. Es sei ein Virus darauf, und es müsste die Lizenz verlängert werden. Daraufhin gab die Frau dem Mann ihre persönlichen Kontodaten und kaufte zusätzlich acht Geldwertkarten fürs Handy. Sie rubbelte die Nummern auf den Karten frei und gab sie dem angeblichen Mitarbeiter der Softwarefirma per Telefon durch. So konnte dieser den Wert der Karten abrufen. Es ist ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden.