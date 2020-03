TV-Programm in Corona-Zeiten : Sportliche Dramen aus der Konserve als Krisenhilfe

Alpen Karl Hofmann, CDU-Politiker aus Alpen, hat ARD und ZDF angeschrieben. Das Erste bedankt sich und sendet am Samstag das EM-Halbfinale Deutschland – Italien.

Erst leblose Geisterspiele, nun geht gar nichts mehr. Der sportbegeisterte Fernsehzuschauer erlebt eine wenig erbauliche Zeit, wenn er sich mal von den zugegebenermaßen drängenderen Sorgen um das Coronavirus ablenken will. Karl Hofmann, bekannt als CDU-Politiker in Alpen, hat den Programmverantwortlichen bei ARD und ZDF per E-Mail eine Idee vorgetragen. „In diesen von Corona geprägten Zeiten würde ich es sehr begrüßen“, schreibt der Sportfan, „wenn Sie vormalige Endspiele oder besondere Sportereignisse senden.“ Da fällt dem Alpener das WM-Finale 2014 ein, als Deutschland Argentinien mit 1:0 besiegte, oder das triumphale Halbfinale, in dem Deutschland die Elf des Gastgebers mit 7:1 aus dem Turnier warf und ein ganzes Land in Schockstarre versetzte.