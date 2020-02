Landwirtschaft in Alpen : Grün statt Rot – Nitrat im Grundwasser sinkt

Bauern in Alpen und Sonsbeck, so die Landwirtschaftskammer, hätten den Nitrateintrag in den zurückliegenden fünf Jahren um 20 Prozent gesenkt. Foto: dpa/Patrick Pleul

Alpen Veener Bauern setzen auf Argumente. Sie haben wenig Verständnis für die neue EU-Düngeverordnung.

Die Nitratbelastung des Grundwassers hat den Grenzwert fast flächendeckend überschritten. So sieht es die EU-Kommission und droht mit einer Geldstrafe in Höhe von rund 800.000 Euro – täglich. Der schwarze Peter liegt bei den Landwirten, die mit übertriebenem Düngeeintrag für das Dilemma gesorgt haben sollen. Die neue Düngeverordnung soll nun bewirken, dass der Nitratgehalt unter die Höchstgrenze von 50 Milligramm je Liter sinkt. Das jedoch gräbt den Bauern nach eigenem Bekunden das Wasser ab. Die Winterversammlung der Ortsbauernschaft Veen barg also genügend Zündstoff.

„Die Landwirtschaft gehört zu uns wie die Luft zum Atmen. Die Landwirte arbeiten hart und werden in den sozialen Netzwerken als Umweltverpester und Tierquäler bezeichnet“, beschrieb Alpens Bürgermeister Thomas Ahls die Stimmungslage. Um die Debatte zu versachlichen, hatten Veens Bauern Horst Gömann von der Landwirtschaftskammer NRW gebeten, die Hintergründe des von vielen Landwirten angezweifelten Messverfahrens darzulegen. Tatsächlich hätten Messungen ergeben, dass in der Nähe undichter Kläranlagen und in Siedlungsgebieten insgesamt rund 12.000 Tonnen Nitrat ins Grundwasser gelangen, was bei einem Gesamteintrag von 123.000 Tonnen pro Jahr in NRW allerdings nicht entscheidend sei. Weniger Dünger und damit weniger Nitrat scheint die einzig gültige Formel zu lauten. Alpener Landwirte haben das erkannt und den Nitrateintrag ins Grundwasser in den vergangenen fünf Jahren um ein Fünftel reduziert. Laut Gömann mit Erfolg: „Die Messstellen in Alpen und Sonsbeck werden voraussichtlich von Rot auf Grün gestellt. Die Grundwassereinträge gelten dann als unverdächtig.“