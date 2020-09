Robert Bongen ausgezeichnet : Deutsch-Französicher Preis für Fernseh-Journalist aus Alpen

Alpen Robert Bongen hat mitgearbeitet am Video „Das ungesühnte SS-Massaker“. SS-Soldaten hatten 1944 in einem französischen Dorf 86 Zivilisten ermordet.

Die NDR/Arte-Reportage „Das ungesühnte SS-Massaker. Ein französisches Dorf kämpft um Gerechtigkeit“ ist mit dem Deutsch-Französischen Journalistenpreis in der Kategorie Video ausgezeichnet worden. Neben Julian Feldmann und Fabienne Hurst gehört Robert Bongen zu den Autoren. Bongen, geboren 1974 in Rheinberg, ist in Alpen aufgewachsen. Seine Eltern und seine Schwester Verena Bongen-Schroller führen dort einen Elektro-Betrieb an der Rathausstraße. Erst vor zwei Jahren war dem Fernseh-Journalisten mit der NDR-Panorama-Redaktion der Grimme-Preis für ausgewogene Berichterstattung über den G20-Gipfel in Hamburg verliehen worden.