Einsatz in Bönninghardt Alpener tritt und schlägt Polizisten

In Bönninghardt habe es die Polizei am Dienstagabend gegen 19.35 Uhr mit einem renitenten Mann zu tun bekommen, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Der Mann habe in einer Wohnung an der Bönninghardter Straße erheblichen Widerstand geleistet. Ein Mitbewohner hatte die Polizei gerufen, da der 29-Jährige randalierte. Als die Polizisten eintrafen, habe er vor dem Herd gestanden, auf dem Töpfe mit kochender Flüssigkeit standen. Da er immer wieder nach den Griffen einer Kasserolle gegriffen habe, versuchten die Beamten zunächst, beruhigend auf ihn einzuwirken. Das war jedoch vergeblich. Die Beamten gingen davon aus, dass der 29-Jährige unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln stand. Er bedrohte sie mit einem Messer. Doch den Beamten gelang es, ihn zu packen und zu Boden zu bringen. Das Messer mit einer Klingenlänge von etwa sieben Zentimetern Länge sei dabei zu Boden gefallen. Der 29-Jährige schlug und trat um sich und versuchte, an die Schusswaffe eines Polizisten zu gelangen. Erst nachdem weiter Unterstützungskräfte eintrafen, gelang es, den renitenten Mann festzunehmen. Ihm mussten nicht nur die Hände, sondern auch die Füße fixiert werden, da er sich nicht beruhigen ließ und völlig außer sich weiter nach den Polizisten trat und schlug. Als Folge des Widerstandes mussten eine 23 Jahre alte Polizistin sowie ein 26-jähriger Polizist im Krankenhaus behandelt werden. Dieses konnten sie im Anschluss wieder verlassen. Auch der 29-Jährige kam ins Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen und eine Platzwunde am linken Auge versorgt wurde.