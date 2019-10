Ausflug der Senioren Union : Alpener auf den Spuren Europas

Alpen Senioren Union kehrt begeistert von Ausflug nach Maastricht zurück.

Die Senioren Union hat sich auf Europas Spuren begeben. 56 Mitglieder und Gäste der Senioren-Vereinigung der CDU Alpen machten sich auf den Weg nach Maastricht, einer der schönsten und romantischsten Städte Hollands. Maastricht, gelegen im äußersten Süden der Niederlande, ist vor allem als Stätte für die Unterzeichnung des Vertrags über die Europäische Union am 7. Februar 1992 bekannt. Jakob Nuehlen, Vorsitzender der Alpener Senioren Union, war es ein Anliegen, auf der Fahrt neben Hinweisen zu den Sehenswürdigkeiten an dieses für die heutige Zeit so bedeutsame Ereignis zu erinnern.