Aufruf von Alpener Sängerin Judy Bailey : Ein Sommer-Song, der verbindet

Alpen Die Alpener Sängerin Judy Bailey nimmt den Titel ihres neuen Liedes „Lass Dich umarmen“ wörtlich. Sie ruft dazu auf, Aufnahmen von corona-konformen Umarmungen einzusenden, die in einem Song-Video gebündelt werden.

Die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen und Verboten hat dasr Leben gehörig durcheinander gewirbelt. Begriffe wie Homeoffice, Digitalisierung und Schnelltests sind in aller Munde. Und dann gibt es noch eine zwischenmenschliche Komponente: Die Sehnsucht der Menschen nach Nähe. Das weiß auch die Alpener Sängerin und Songwriterin Judy Bailey. „Wenn es Dir auch so geht wie mir, dann gibt es eine besondere Sache, die Du im letzten Jahr vermisst hast: Menschen zu umarmen! Und ich weiß, dass ich mit diesem Gefühl nicht alleine bin“, schreibt sie in einem offenen Brief an ihre Freunde. Der Sommer und aktuell stetig sinkende Inzidenzwerte haben sie dazu inspiriert, einen „Sommer-Song“ zu schreiben. Das Besondere daran: Der Titel „Lass Dich umarmen!“ ist durchaus wörtlich zu nehmen.