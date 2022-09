Nach CDU-Baustellenbegehung in Alpen : Alpener kritisiert Quergefälle bei neuen Gehwegen

Alpen Mehr als 70 Personen waren der Einladung der CDU Alpen gefolgt, bei einer offenen Fraktionssitzung die offenen Wunden im Ort zu begehen. Bürgermeister Thomas Ahls erklärte den Stand der Bauarbeiten. Damit war RP-Leser Norbert Hoogen allerdings nicht zufrieden.

Auch Norbert Hoogen aus Alpen hat an der Baustellen-Begehung, zu der die CDU eingeladen hatte, teilgenommen (wir berichteten). Zwei Themen sollte man noch ergänzen, meint er: Bei der Neugestaltung des Bürgersteig-Quer-Gefälles (zur Fahrbahn) zwischen der Sparkasse und der Bäckerei Tebart berufe sich das Bauamt darauf, das obere (an der Hauswand) und das untere Niveau (an der Fahrbahn) einzuhalten und „nichts zu ändern“. Hoogen: „Das ist aber offensichtlich falsch, denn ursprünglich war hier ein Parkstreifen mit eigenem Randstein mit einer Höhe von schätzungsweise zwölf Zentimetern. Das führt zu einem ganz anderen, niedrigerem Quergefälle. Die Aussage des Bauamtes ist also falsch.“ Warum werde die Gefahrensituation nicht entschärft, wo man doch schon alles umkrempele. Für Verschönerungsmaßnahmen – Kübel – würden horrende Summen ausgegeben, für sinnvolle verkehrstechnische Entschärfungen sei aber offenbar kein Geld da.