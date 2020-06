Kinder in der Pademie-Krise : Corona einfach zum Mond schießen

Kinder in der Pademie-Krise

Zehn Kinder in Menzelen und Veen haben künstlerisch mit der Pandemie auseinandergesetzt erlebt und mit Farbe das Coronavirus bearbeitet. Foto: Kohl

Ute Terlinden aus Veen wollte der Tristesse in der Corona-Krise einen positiven Impuls entgegensetzen. Sie lobte einen Malwettbewerb für Kinder aus. Zehn Wilhelm-Koppers-Grundschüler haben sich künstlerisch mit dem Virus befasst.

Wer die permanente Berichterstattung rund um die Corona-Pandemie verfolgt, kann leicht in eine negative Grundstimmung verfallen. Dieser Gedanke trieb Ute Terlinden aus Veen zu einer ungewöhnlichen Idee: Sie wollte mit einem Malwettbewerb die Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-Koppers-Grundschule in Menzelen-Ost und in ihrem Wohnort dazu animieren, sich dem Thema mit Mut, künstlerischer Phantasie und einer ordentlichen Prise Optimismus zu nähern.