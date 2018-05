Alpen: Alpener hilft bei Gemüseanbau in Afrika

Alpener hilft bei Gemüseanbau in Afrika

Alpen Stadtplaner Martin Lyhmer verbringt seinen Jahresurlaub stets in Namibia. Dort bringt er Schülern bei, wie man Obst und Gemüse anbaut. Die Kinder geben das erlangte Wissen an ihre Eltern weiter. Doch Lyhmer braucht Sponsoren.

Urlaub ist für die meisten Menschen die Zeit im Jahr, in der sie mal nicht an ihre Arbeit denken, sondern sich einfach nur erholen. Bei Martin Lyhmer, Stadtplaner der Gemeinde Alpen, sieht das ganz anders aus. Begonnen hat alles vor neun Jahren mit einem Urlaub in Lüderitz, einer Kleinstadt im afrikanischen Namibia. "Ich habe dort im Rathaus zufällig die Bürgermeisterin getroffen und ihr erzählt, dass ich Landschaftsarchitekt bin. Sie hat nur gesagt: Sie schickt der Himmel", erinnert sich Lyhmer. Seither besucht er Lüderitz einmal im Jahr. Nur von Urlaub kann nicht mehr die Rede sein.