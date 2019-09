Alpen : 40 Jahre Lobby-Arbeit für Kinder

Bürgermeister Thomas Ahls bekam bei der Geburtstagsfeier eine „Schatzkiste“ mit ganz viele Anregungen für Verbesserungen für Kinder in Alpen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen Die Ortsgruppe Alpen im Kinderschutzbund hat im Lesegarten am Rathaus runden Geburtstag gefeiert. Kinder überreichten Bürgermeister Thomas Ahls 250 Karten mit Wünschen. Der gratulierte und würdigte die wichtige Arbeit.

Seit 40 Jahren engagiert sich der Kinderschutzbund in Alpen für Kinder, hilft bei Sorgen und Nöten in den Familien. Grund genug, diese vier Jahrzehnte Engagement und Lobbyarbeit für die Kleinsten der Gesellschaft mit einem tollen Geburtstagsfest und jeder Menge Aktionen zu feiern. Der Lesegarten hinterm Rathaus bot dafür den richtigen Rahmen.

Der Weltkindertag unter dem Motto „Kinder haben Rechte“ passte bestens. Dicht gedrängt saßen die Gäste zum offiziellen Teil im Lesegartenrund. Es wurde gesungen und an die Gründung erinnert. Spannend wurde es, als Bürgermeister Thomas Ahls mehr als 250 Postkarten überreicht wurden. Unter dem Motto „Wenn ich Bürgermeister wäre, . . .“ hatten Jungen und Mädchen im Alter von sieben bis 15 Jahren ihre Wünsche aufgeschrieben, notiert, wo es brennt.

Präzise formulierten sie an die Adresse ihre Sichtweise. Sie wünschten sich mehr Schulbusse, Haltestellen und vor allem Verkehrsmittel, die öfter, regelmäßig und vor allem pünktlich fahren. Sie nannten besseres Wlan, Smartboards und Tablets für die Schule. Ein sicherer Schulhof und genügend Fahrradständer sind ihnen ebenso wichtig.

Irmgard Gräven, die zu Jahresbeginn den Vorsitz nach 15 Jahren an Karin van Bonn übergeben hatte, sagte: „Es ist schön, dass man immer jemanden fragen kann und selten Ablehnung erfährt.“ Mit verschiedensten Aktionen kümmert sich der Kinderschutzbund um die Jüngsten in der Gemeinde. Dazu gehören unter anderem die Mini-Köche mit gesunder Kost, Malaktionen in den Oster- und Herbstferien, der Weihnachtswunschbaum wie Angebote im Rahmen der Ferienspiele. Überaus gut angenommen wird die Alpener Kindertafel alle vier Wochen. 50 kleine Kühltaschen mit Milch, Milchprodukten und anderen Lebensmitteln werden abgeholt. Das belegt den Bedarf und, dass wirtschaftlich nicht alle Familien auf der Sonnenseite leben.